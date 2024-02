Sicurezza sul lavoro | patente a punti nei cantieri in arrivo | un morto vale 20 crediti | un inabile 15 | Uil e Cgil | C' è già la scappatoia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Al via dal prossimo 1 ottobre l'obbligo di possesso di unadedicata appositamente alle imprese e ai lavoratori autonomi deitemporanei o mobili. Lo prevede una bozza del Pnrr secondo cui tale, rilasciata in formato digitale e costitutiva di trentainiziali, avr

Lo prevede una bozza del dl Pnrr: ecco come funziona Dal primo ottobre 2024 scatterà l'obbligo di detenere una patente a punti per le imprese per le imprese e ... (sbircialanotizia)

Mobilitazione Cisl per la Sicurezza sul lavoro a Genova: rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, lavoratori, con uno striscione con scritto "Fermiamo la scia di sangue" "Non è possibile che in questo paese muoiano tre persone al giorno, ancora ieri ...ansa

EDILIZIA Patente a crediti, ecco come funzionerà: La patente è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio e, con meno di 15 crediti residui, l’impresa o il lavoratore non potranno operare nei cantieri ...ilcittadino

Napoli, De Luca incontra il procuratore Gratteri: «Uniti sulla tutela della legalità e Sicurezza dei cittadini»: a cui ho espresso gli auguri di buon lavoro a nome di tutta la Regione Campania» ha scritto il presidente della regione Vincenzo De Luca sui propri profili social. «Tutela della legalità, lotta senza ...ilmattino