Sicurezza lavoro | arriva patente a punti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 15.25 "Continuerà il confronto già avviato con le parti sociali". Così una nota di Palazzo Chigi, dopo l'incontro tra governo e sindacati per lasul.Le nuove misure "saranno discusse in Consiglio dei ministri". Sono previsti "il coordinamento delle attività ispettive e il potenziamento delle sanzioni in relazione ai subappalti e alla somministrazione illecita" S'introduce la "a crediti per salvaguardare le imprese regolari". Si sbloccheranno le assunzioni e ci sarà un concorso per 766 ispettori