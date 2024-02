Siamo sicuri che Sora sia un passo verso il futuro?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) C’è stato un tempo in cui ci meravigliavamo tantissimo di come una intelligenza artificiale potesse interagire con noi a partire da scambi di battute a livello testuale. Poi, è arrivato il momento in cui ci dichiaravamo stupiti che un’intelligenza artificiale, a partire da un prompt di testo, potesse addirittura riprodurre un’immagine, aprendo la strada a quel dominio del visual che tanto, oggi, rischia di influenzare la nostra presenza online. Oggi,arrivati al momento di restare a bocca aperta di fronte a uno strumento di AI che, sempre a partire da un prompt di testo, è in grado di riprodurre un video, accurato e abbastanza realistico (almeno nei test ufficiali proposti). In tutti e tre i casi, a fare da pionierequella che ormai sembra una rivoluzi indetamente il settore della produzione video. LEGGI ANCHE > Come sono i nuovi ...