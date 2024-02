Siamo alla follia | scatta l’indagine sui poliziotti e le manganellate

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) E ti pareva. Dalle polemiche politiche eccoci subito aldella procura. Un’intera squadra del Reparto Mobile di Pisa potrebbe presto finire sotto indagine per quanto accaduto tre giorni fa nella città della torre pendente, dove alcuni studenti – radunatisi in un corteo non autorizzato e dal percorso non concordato – hanno ricevuto colpi di sfollagente durante una carica di alleggerimento vicino a Piazza dei Cavalieri,che hanno indignato la sinistra, convinto Mattarella vergare una nota contro la polizia e costretto Piantedosi a cospargersi in parte il capo di cenere. La Procura ha incaricato i carabinieri di ricostruire i fatti. La Questura ha fornito ai colleghi in divisa il nome degli agenti che chiudevano quel budello di strada teatro degli scontri e anche l’identificativo del dirigente responsabile delle due squadre impegnate ...