Si è riaccesa la fiamma tra un ex tronista e la sua non scelta? Il video sospetto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un nuovo gossip ha into il web in quanto sembrerebbe che due noti ex protagonisti di Uomini e Donne si stiano rifrequentando. Ciò ha generato parecchio scalpore sui social tra i fans del programma di Maria De Filippi, specie per il fatto che l’exscelse un altro corteggiatore quando partecipò nel 2022. A distanza di due anni, la nonpotrebbe effettivamente rivelarsi la persona giusta? Andiamo nei dettagli e vediamo di chi si tratta. Uomini e Donne: gli indizi di un’intesa tra due ex protagonisti Stiamo parlando di Roberta Ilaria Giusti e Luca Salatino. Le loro strade si erano separate nel gennaio 2022, quando lascelse Samuele Carniani. Com’è già noto ai fans del programma, la nonsalì poi al trono di Uomini e Donne scegliendo Soraia Ceruti. Ora, sia Roberta che ...