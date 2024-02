Si dà fuoco per Palestina libera | morto

Il negoziato per fermare il conflitto sembra andare nella buona direzione. Ma se stavolta l’occasione non sarà colta, sarà una tragedia spaventosa. Leggi (internazionale)

Tarquinia, 65 pini marittimi abbattuti: il post ironico di Alessandro Gassman: A Tarquinia sono stati tagliati 65 pini storici perché, secondo il Comune di Tarquinia, si rischiava che tali alberi cadessero a causa di problemi di radici. Nel 2022 i Vigili del fuoco avevano inviat ...msn

Grave incidente tra camion in autostrada: uomo incastrato tra le lamiere: Con loro, gli uomini del Distaccamento volontario di Inveruno e della sede centrale di via Messina dei vigili del fuoco. Per liberare il ferito dalle lamiere. Per gestire il traffico e stabilire la ...milanotoday

Santa Ninfa, da fuoco ai vestiti della convivente: misura cautelare per un 30enne pregiudicato: I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelaredell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla pe ...teleoccidente