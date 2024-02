Si dà fuoco e grida | Free Palestine

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 2.44 Drammatico episodio davanti l'ambasciata di Israele a Washington,dove un militare della US Air Force si è datocome estremo gesto di protesta. Secondo il New York Post,l'uomo, ancora in uniforme, prima di compiere il gesto,avrebbe pronunciato parole di condanna in merito alla guerra a Gaza e di "Non voler più essere complice del genocidio a Gaza. Questo è un atto di protesta estremo.".L'uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre le indaginicercano di capire i motivi del gesto.