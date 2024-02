Si dà fuoco davanti ambasciata Israele | morto militare Usa

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un membro attivo dell'aeronautica americana èdopo essersi datoall'israeliana a Washington durante il fine settimana per protestare contro la guerra a Gaza. Lo ha reso noto oggi il Pentagono. Un portavoce dell'aeronauticaha detto che l'uomo "èla notte scorsa per le ferite riportate. Forniremo ulteriori dettagli 24 ore dopo che saranno notificate le notifiche ai parenti".

Usa, si riprende in diretta mentre si dà fuoco davanti all'ambasciata israeliana: il video: "Sto per impegnarmi in un atto estremo di protesta". In piedi davanti ai cancelli dell'ambasciata, ha posato il telefono per filmarsi mentre si versava addosso liquido infiammabile. Poi si è dato ...tg.la7

Genova, la scuola Gastaldi Abba sta con gli studenti di Pisa. E la dirigente esorta: “Non perdete il coraggio di dimostrare le vostre idee”: Prima la preside Elena Casarosa, poi un gruppo di docenti e personale della scuola, prende posizione contro la repressione violenta degli studenti che ...ilsecoloxix

L’Atlantide si rialza dopo il primo set e batte Prata 3 a 1: Un'altra bella vittoria da 3 punti per l'Atlantide Pallavolo Brescia che contro Prata chiude 3 a 1 agguantando il quinto posto in classifica.elivebrescia.tv