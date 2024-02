Shunga | il fascino delle stampe erotiche giapponesi

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le, letteralmente tradotte come “immagini della primavera”, sono opere d’arte erotica giapponese che risalgono al periodo Edo (1603-1868). Queste affascinanti, che rappresentano scene intime e sessuali, sono molto più di semplici immagini pornografiche: sono un riflesso della cultura, della sensualità e della maestria artistica del Giappone antico. Storia e significato Leemersero nel periodo Edo, quando l’arte erotica fiorì in tutto il Giappone, nonostante le restrizioni legali e morali imposte dal governo. Queste opere non erano destinate alla pubblicazione generale; erano spesso create per il piacere privato degli individui o come regali tra amanti. Tuttavia, negli ambienti più raffinati, leerano considerate opere d’arte di alta qualità, apprezzate per la loro bellezza e abilità ...