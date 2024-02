Shaila Gatta | disavventura via mail | “Mi sono sentita umiliata”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 febbraio 2024)per, l’ex velina riceve unache la spiazza completamente: “Mi” Non capita di certo tutti i giorni ricevere delle“particolari”. Questa volta, però, si è andati decisamente oltre. Vittima un noto personaggio dello spettacolo. Si tratta di, ex concorrente di ‘Amici’ e soprattutto ex velina del programma “Striscia la Notizia“. Uno sfogo che è arrivato direttamente dal suo canale social di Instagram. Tramite alcune ‘stories’ ha pubblicato dei filmati in cui ha raccontato la propriaper(Foto Instagram) Cityrumors.itUn uomo, appunto tramite ...