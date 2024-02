Settore Giovanile Inter | risultati weekend | 3 vittorie e un pareggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19, l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15. Di seguito tutti i. UNDER 19Campionato, 23ª giornata: Milan vs1-1 Marcatori: 3? Kamate. UNDER 17 Campionato, 19ª giornata: UDINESE VS0-1 Marcatori: 20? Iddrissou. UNDER 16 Campionato, 19ª giornata:vs Lecco 2-1 Marcatori: 48? Grisoni Fasana, 61? La Torre. UNDER 15 Campionato, 19ª giornata:vs Lecco 4-1 Marcatori: 49? Calò, 62?, 68? Dade Lombardi, 77? Nese. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

