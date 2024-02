Settore giovanile. Cuore Primavera. E grande rimonta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pirotecnico 3-3 al Picchio Village tra le formazionidi Ascoli e Benevento che sabato mattina hanno aperto il caldo fine settimana delcon un match ricco di colpi di scena. I ragazzi guidati da Ledesma sono riusciti a riprendere l’incontro in extremis dopo un’altalena di gol scatenata soprattutto nel corso della ripresa. Il primo tempo si era chiuso col vantaggio sannita firmato da Perlingieri. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Picchio invece era subito riuscito a rimettere i conti i parità con Lo Scalzo prima di vedersi nuovamente infilato per altre due volte dai giallorossi, rispettivamente a segno con Panzarino e Rossi. Nel finale però l’Ascoli è riuscito a gettare iloltre l’ostacolo accorciando con Maiga Silvestri e poi trovando il pari nel recupero grazie al violento ...

