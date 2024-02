(Di lunedì 26 febbraio 2024)2 VIVI1965: Pagnini, Malpaganti (46’ Bonavita), Simonti, Dema,, Ficini, Saccardi (80’ Banchelli),, Bruni, Cavaciocchi (66’ Zellini), Zhupa. A disp.: Conti, Fiore, Lebrun, Costantini, Iaiunese, Masini. All.: Tronconi.: Distasio, Mezzasoma, Fremura, Della Spoletina, D’Angelo (79’ Gorini), Borgo, Piermarini (57’ Buzzi), Fracassini (80’ Pauselli), Pasquali (57’ Gennaioli), Ferri Marini, Mariucci (57’ Essoussi). A disp.: Patata, Guarracino, Brizzi, Giorni. All.: Bonura. Arbitro: Noce di Genova. Marcatori: 15’, 48’– È unmagico, che con questa seconda vittoria di fila vola verso una posizione di classifica più tranquilla. ...

Sesti e Sabatini: i gemelli del gol. Il Figline stende il Sansepolcro: Il Figline vince 2-0 contro il Sansepolcro con gol di Sesti e Sabatini. Tronconi guida la squadra verso una posizione di classifica più tranquilla.lanazione

Disco rosso per Bonura. Il Sansepolcro al tappeto: Niente da fare per i biturgensi superati con una rete per tempo a Figline. Difesa sempre in difficoltà e attaccanti contenuti bene dagli avversari.msn

Finale di Mondiale amaro per gli azzurri: Margaglio-Bagnis sono Sesti, trionfa ancora Grotheer con Neise: Skeleton: a Winterberg si chiude con la prova mista a squadre che vede i tedeschi chiudere al primo e terzo posto, mentre Weston è ancora d'argento in coppia con ...neveitalia