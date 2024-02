Serie D | scivolone del sestetto di Ferrari Il Migliarino prende tre punti meritati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sconfitta inaspettata per la formazione maschile diD dell’Invicta. I giovani ragazzi allenati da Enrico, primi in classifica nel girone, hanno perso a sorpresa sul campo del Dream Volley Pisaper 3-1 (25-21, 13-25, 25-13, 25-17). I pisani hanno giocato meglio in tutto e per tutto annichilendo la formazione grossetana. Nel primo set la sfida è stata giocata punto a punto, anche se l’Invicta ha commesso qualche errore di troppo finendo per perdere di lucidità nei momenti decisivi dell’incontro, consentendo ai padroni di casa di allungare e vincere. Nel secondo set invece i pisani hanno concesso troppo ai ragazzi diche ne hanno approfittato perrsi il set, giocando una buona pallavolo, ma sempre sottotono rispetto alle scorse settimane. Nel terzo e quarto set ...