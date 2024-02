Serie D Il Lentigione incassa tre punti pesantissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)3 MEZZOLARA 2(4-3-3): Rizzuto, Martini, Capiluppi, Nava, Cortesi, Roma, Battistello, Grifa (Manzotti 21’ st), Montipó (Casucci 43’ st), Formato, Sala (Bocchialini 26’ st). A disp. Zovi, Sabotic, Carra, Riccardi, Manco, Macchioni. All. Beretti. MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli, Cavazza, Chelli (Dominici 34’ st) Cestaro, Vecchio (Muro 39’ st), Bovo, Fini (Vinci 15’ st), Landi (De Meo 46’ st) Alessandrini, Benedettini (Corsi 34’ st), Tzvetkov. A disp. Bisazza, Cavina, Pellielo, Pecchia. All. Lega. Arbitro: Anna Frazza di Schio (Bignucolo e Scaldaferro). Reti: 33’ pt Montipó; 18’ st autogol Nava, 24’ Sala, 33’ Cortesi, 45’ Alessandrini (rig.). Note: ammoniti Montipó, Capiluppi, Vecchio, Cestaro, Bocchialini. Ancora una giornata particolare nel campionato diD: pareggia il Ravenna, pareggiano San Marino ...