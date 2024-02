SERIE C | GIRONE B

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Baskers-Virtus Medicina 76-61 Baskers: Dellachiesa ne, Benedetti 3, A. Brighi 11, Ruscelli 3, Naldini ne, Rossi 13, L. Brighi 11, Lazzari ne, Bracci 6, Dell’Omo 21, Farabegoli 8, Palazzi ne. All. Tumidei Virtus Medicina: Murati 10, Curione 6, Poluzzi 9, Sabattani 5, Folli 13, Cattani 3, Lorenzini ne, Iattoni 8, Zambon, Ronchi ne, Martini 7, Galvani ne. All. Dalpozzo. Arbitri: Diemmi e Maffezzoli. Cmp Global-Sb Ferrara 68-64 Cmp Global: Resca 3, Poli, Domenichelli 11, Fin 5, Lelli 13, Pederzini ne, Sorrentino ne, Ben Salem 6, Garuti 2, Mazzotti 9, Beretta 17, Vitale 2. All. Tasini. Sb Ferrara: Malfatto 1, Petrolati ne, Costanzelli 12, Cazzanti 10, Bastoni 4, Seravalli 3, Berti 7, Ghirelli 18, Braga 9, Coreggioli. All. Campi. Arbitri: Culmone e Pezzoli. Lugo-Bsl San Lazzaro 93-74 Lugo: Goi 14, Laslau 2, De Carli, Morozzi, Baroncini 8, Fussi 29, Creta 13, Canzonieri 11, Ciadini, ...

Marchigiane pronte a ripartire: ecco la griglia della fase 2: Le squadre marchigiane di SERIE B Interregionale si preparano a affrontare la nuova fase del campionato, con una formula complicata ma determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali. Al momento ...ilrestodelcarlino

SERIE B: la Rucker batte faenza e vince il big match di giornata: Il big match della 26esima giornata del campionato di SERIE B è della Rucker ... per la Rucker che mette la freccia nel finale e si aggiudicandosi il big match del GIRONE B. Solida e compatta, la ...trevisotoday

Foggia-Crotone, Virtus Francavilla Fontana-Monopoli Calcio SERIE C GIRONE C: Si giocano stasera quattro posticipi per il campionato di calcio di SERIE C. Fra le partite in programma alle 20,45 ci sono Foggia-Crotone e Virtus Francavilla Fontana-Monopoli che riguardano, almeno ...noinotizie