SERIE B NAZIONALE Abega e Cortese | la forza di Ozzano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) New Flying Balls 94 Lumezzane 76 NEW FLYING BALLS: Myers 1, Bechi 15, Bastone 8, Zambianchi, Martini 4, Terzi, Filippini 17,22, Piazza 2,25, Zanasi. All. Conti. LUMEZZANE: Cecchi 11, Arrighini ne, Biancotto ne, Vecerina 12, Mastrangelo 4, Di Meco 13, Deminicis 4, Vitols 5, Salvinelli, Minoli 9, Spizzichini 9, Ndzie 9. All. Saputo. All. Saputo. Arbitri: Foschini e Cieri. Note: parziali 26-12; 56-39; 79-55. Tiri da due:24/45; Lumezzane 23/46. Tiri da tre: 10/19; 5/16. Tiri liberi: 16/25; 15/17. Rimbalzi 37; 34.