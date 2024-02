Serie A1 donne Difesa e contropiede | la V nera di Vincent si prende la rivincita con San Martino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) VIRTUS 78 SANDI LUPARI 48 SEGAFREDO : Pasa 5, Dojkic 13, Zandalasini 8, Rupert 4, Cox 13, Peters 8, Barberis 7, Andrè 7, Orsili 2, Consolini 8, Del Pero 3. All.. SANDI LUPARI: D’Alie 6, Conte, Turcinovic 23, Soule 10, Vente 1, Guarise 4, Russo 4, Arado, Tau ne, Pilatone ne, Diakhoumpa ne, Kostowicz ne. All. Piazza. Arbitri: Bartoli, Coraggio, Giunta. Note: parziali 17-15, 38-23, 57-35. Un secondo quarto praticamente perfetto permette alla Virtus di battere San, vendicare il ko dell’andata e cosa ancora più importante, di consolidare il secondo posto che sarà probabilmente deciso nello scontro diretto con Schio in programma l’11 marzo alla Segafredo Arena. In Fiera la sfida con Sanvive di break e contro break iniziale ma poi ha un solo padrone, con ...

In serie B femminile arriva un’altra severa lezione per il Robbiano , che perde 36-63 contro Pontevico . Le cifre dicono molto sulla differenza dei valori in ... (sport.quotidiano)

Dopo un lungo riposo la Virtus si prepara a scendere in campo , domenica alla Segafredo Arena, per affrontare alle 18 San Martino di Lupari. L’ultima partita ... (sport.quotidiano)

Serie "D» - Il clou. Pianese cinica passa al "Carraia» sul Ghiviborgo. Non basta il penalty di Carcani in zona Cesarini: GHIVIBORGO 1 PIANESE 2 GHIVIBORGO (3-5-2): Becchi, Vecchi, Sanzone (77’ Masella), Bura (54’ Romano), Turini (77’ Saidi), Nottoli (61’ Carli), Campani (51’ Signorini), Orlandi, Lepri, Hrom, T. Ca ...msn

Basket Serie A2 donne: blitz nonostante le assenze. Petrova rilancia la Galli. Vittoria sul Moncalieri e aggancio al secondo posto: moncalieri 44 galli 53 MONCALIERI BASKET: Giordano 5, Landi 3, Salvini 6, Jakpa 4, Cicic 11 (quintetto base). Panchina: Ramasso 0, Iaguilli n.e., Mitreva 5 (1/3), Pasero 2, Cordola 8, Carnevale Sc ...msn

Donna travolta dalla metro: portata in ospedale in gravissime condizioni: La donna è stata portata in codice rosso e in condizioni molto Serie all'ospedale San Martino mentre il conducente del treno, sotto shock, è stato portato in codice giallo al Villa Scassi, ...genovatoday