Serie A | spettacolari i posticipi | Roma e Fiorentina battono Torino e Lazio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si chiude la ventiseiesima giornata dellaA di calcio con due anticipi del lunedì davvero: vittorie perche portano avanti la propria corsa verso l’Europa. I giallorossi di Daniele De Rossi stanno vivendo un periodo di forma eccellente dopo il cambio di allenatore e trovano un altro successo importante battendo all’Olimpico per 3-2 ildi Juric. Decisivo un Paulo Dybala in versione fenomeno: tripletta per l’argentino che la sblocca su rigore al 42?, poi, dopo il pareggio di Duvan Zapata, trova le altre due reti tra 57? e 69? con due giocate di pura classe. L’autogol di Huijsen dopo la giocata di Ricci all’88’ serve solamente per infiammare un finale che premia i padroni di casa. Succede di tutto all’Artemio Franchi di Firenze nel posticipo serale. Nel primo ...