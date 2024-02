Serie A | qual è il record di punti? Chi l'ha fatto | chi ha scollinato i 100 e perché l'Inter è in scia

Lecce-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Via del Mare, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il match ... (inter-news)

Tra i tecnici, un turno a Castori (Ascoli), Orlandi (Feralpisalò), Vigliotti (Cosenza). MILANO - Sono 15, tutti per un turno , i calciatori squalificati in ... (ilgiornaleditalia)

Roma-Torino, le curiosità e le statistiche: Oggi alle 18:30 andrà in scena il match Roma-Torino, valevole per la 26esima giornata di campionato di Serie A. Ecco tutto quel che c'è da sapere.calciostyle

Serie A 2023/24, Roma-Torino Ecco dove vederla in Tv e in streaming: Roma-Torino dove vederla in Tv e in streaming: indicazioni per seguire la diretta del posticipo delle 18:00 della 26ª di A ...tag24

“Dostoevskij”, perché l’assassino porta il nome del celebre scrittore russo: Analizziamo più nel dettaglio la Serie tv "Dostoevskij" e scopriamo le affinità del serial killer protagonista dell'opera dei registi D'Innocenzo con quelle del celebre scrittore russo.libreriamo