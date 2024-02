Serie A | Lautaro non perdona e avvicina l’Inter allo ‘scudetto’

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: Con un doblete del argentinoMartínez, que superó los 100 goles enA, el Inter no perdonó ante un Lecce (0-4) al que vapuleó este domingo con varios jugadores de la ‘Unidad B’ para cosechar una victoria con la que ya huele elde la segunda estrella. El Inter va a un ritmo inalcanzable esta temporada enA. No falla. Y cona un nivel tan alto, con 22 goles en la presente campaña doméstica, todo es más fácil. Elnúmero 20 de los ‘nerazzurri’ está al caer, lo que supondría la segunda estrella en el escudo, pues cada 10 títulos de liga se borda una encima de la insignia. –> No da ninguna sensación de tener una sola grieta ...

Lautaro record, Inter cala il settebello e tiene la Juventus a -9: I nerazzurri si confermano i primi della classe anche al Via del Mare dove vanno a segno con la doppietta di Lautaro al 15' e al 56', gol numero 100 e 101 per il 'Toro' in Serie A e con le reti ...affaritaliani

Lautaro Martinez guida l'Inter alla vittoria contro il Lecce: Lautaro Martinez, l'attaccante argentino, è stato ancora una volta il protagonista della partita, grazie alla sua doppietta che lo ha portato a quota 101 reti in Serie A. Contributi chiave alla ...informazione

Troppa Inter per il Lecce, poker nerazzurro al “Via del Mare”: grazie alla rete di Lautaro. Al 15' infatti, dopo una palla persa dal Lecce, Asllani verticalizza per l’argentino, bravo in caduta a battere Falcone e segnare il suo centesimo gol in Serie A. Al 22' ...tempostretto