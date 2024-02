Serie A Femminile | calendario 2ª fase | tutte le partite dell’Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La FIGC Calcioha reso noto ildella secondadel campionato di2023/2024. L’Interinizia con la Juventus.– A seguirelepreviste per la secondadel campionato di2023/2024, con l’Interprotagonista della poule scudetto a partire dai match della prima giornata, previsti il 16 e 17 marzo, che vedrà la formazione nerazzurra in campo in casa contro la Juventus: 1ª giornata: Inter-Juventus: (16-17 marzo 2024) 2ª giornata: Fiorentina-Inter: (23-24 marzo 2024) 3ª giornata: Inter-Roma: (29-30 marzo 2024) 4ª giornata: Sassuolo-Inter: (13-14 aprile 2024) 5ª giornata: ...