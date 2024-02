Serie A | Fabbian | il gioiello dell’Inter che sta crescendo a Bologna sotto la guida di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 2024-02-26 11:45:56 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: SÌPrendi gli appunti sul tuo taccuino o sul cellulare e scrivi questo nome perché Giovanni(Camposampiero, Italia, 2003) è uno dei centrocampisti più entusiasmanti del calcio italiano. In unche aspira alla Champions League e dove si parla dio Zirkzee, Emerge un giovane centrocampista di appena 21 anni, formatosi nelle giovaniliè arrivato al Dall’Ara la scorsa estate per appena 5 milioni di euro. Era stato scelto come miglior giovane dellaB con la Reggina dopo aver segnato 8 gol lo scorso anno. L’Inter lo ha venduto per fare soldi… ma ha una clausola di riscatto di 12 ‘kili’ per il ...