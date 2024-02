Sergio D’Ottavi bacia Greta nella notte | ma lei non vuole | interviene un autore VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cosa c’è davvero traRossetti al Grande Fratello? Alla luce di tutto quello che è accaduto fino a questo momento, pare che il ragazzo sia molto coinvolto dalla coinquilina, mentre lei si sta comportando in maniera più ambigua. La concorrente, infatti, prima si avvicina a lui, ma quando nota delle eccessive attenzioni da parte del ragazzo, se ne allontana rigidamente. Questo è un po’ quello che è accaduto sta. Il pubblico del reality show si è profondamente indignato, vediamo per quale ragione. Il bacio rubato dial GFle sta provando tutte pur di avvicinarsi aRossetti all’interno della casa del Grande Fratello. In alcuni ...