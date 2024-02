Sergio Caputo torna in tour insieme alla sua Big Band | ecco le nuove date 

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sua Bigperdi UN SABATO ITALIANO SHOW 40 Una nuova primavera musicale è alle porte per, tra i musicisti più originali del nostro Paese, chesua Bigperdi UN SABATO ITALIANO SHOW 40, prodotto da Opera Management e Occhio per occhio Entertainment. Tre imperdibili appuntamenti live a più di 40 anni dall’uscita di “Un Sabato Italiano”, album pubblicato nell’aprile del 1983, passatostoria della musica italiana e composto da canzoni senza ...

Sergio Caputo torna in tour con la sua Big Band per le nuove date di Un Sabato Italiano Show 40, prodotto da Opera Management e Occhio per occhio ... (secoloditalia)

ROMA – Una nuova primavera musicale è alle porte per Sergio Caputo , tra i musicisti più originali del nostro Paese, che torna in tour insieme alla sua Big ... (lopinionista)

Sergio Caputo: nuovi concerti per celebrare ‘Un sabato italiano’: ROMA - Una nuova primavera musicale è alle porte per Sergio Caputo, tra i musicisti più originali del nostro Paese, che torna in tour insieme alla sua Big ...lopinionista

Un Sabato Italiano Show 40: Sergio Caputo in concerto: Lunedì 25 marzo 2024 alle ore 21.00 il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) ospita Sergio Caputo e la sua big band, protagonisti di Un Sabato Italiano Show 40, dedicato ai quarant'anni ...mentelocale

Sergio Caputo torna in tour con Un Sabato Italiano Show 40: Sergio Caputo torna in tour con la sua Big Band per le nuove date di Un Sabato Italiano Show 40, prodotto da Opera Management e Occhio per occhio Entertainment. (ANSA) ...ansa