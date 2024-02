Sergio Caputo torna in concerto | il tour farà tappa a Milano | Roma e Torino video

(Di lunedì 26 febbraio 2024)incon la sua Big Band per le nuove date di Un Sabato Italiano Show 40, prodotto da Opera Management e Occhio per occhio Entertainment. Tre appuntamenti live a più di 40 anni dall’uscita di Un Sabato Italiano, album pubblicato nell’aprile del 1983, passato alla storia della musica italiana. Saranno l’occasione per presentare dal vivo il nuovo singolo ‘Sono uno spirito libero’ uscito il 19 gennaio per Sony Music e in rotazione radiofonica, insieme alclip. Il cantautore e musicista raffinato si esibirà il 25 marzo aal Teatro Lirico Giorgio Gaber, il 13 aprile aall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Sinopoli) e il 17 aprile aal Teatro Colosseo....

Sergio Caputo torna in tour con Un Sabato Italiano Show 40: Sergio Caputo torna in tour con la sua Big Band per le nuove date di Un Sabato Italiano Show 40, prodotto da Opera Management e Occhio per occhio Entertainment. (ANSA) ...ansa

Sergio Caputo torna in concerto insieme alla sua Big Band: Sergio Caputo torna in tour insieme alla sua Big Band per le nuove date di 'Un sabato italiano show 40'. Tre appuntamenti dal vivo a più di 40 anni dall’uscita di “Un sabato italiano”, album d'esordio ...rockol

Sergio Caputo riparte da Milano, Roma e Torino: Una nuova primavera musicale è alle porte per Sergio Caputo che torna in tour insieme alla sua Big Band per Un sabato italiano show 40 ...metronews