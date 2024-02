Sensori angolo cieco | il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Milano | cosa succede ora per i mezzi pesanti in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– Ildiribalta il pronunciamento del Tar e riafferma il potere deldidi prescrivere ai camion che intendano entrare e circolare in Area B l’obbligo di essere dotati dicontro l’, altrimenti noti comesalva-ciclisti. Tale obbligo eraintrodotto dalla Giunta comunale in risposta alla lunga serie di incidenti mortali nei quali, nel 2023, sono rimasti coinvolti i ciclisti. Incidenti quasi sempre segnati dalla stessa dinamica: il conducente del mezzo pesante che non si accorge di avere al suo fianco un ciclista e, ignaro, finisce per investirlo. Il 23 novembre, però, i giudici amministrativi avevano accolto il ricorso presentato da sette imprese ...