Semifreddo al Limone | lo preparo con soli 4 ingredienti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilalè un dessert elegante e raffinato. Semplice da realizzare, può essere presentato in monoporzioni, utilizzando le classiche coppette classiche di vetro o in uno stampo unico rettangolare di cm 10 x 25 cm. Per prepararlo servono solo 4 ingredienti, mascarpone, latte condensato, panna da montare e, ovviamente, i limoni. Dal momento che dovremo utilizzare la buccia, scegliamoli biologici e di provenienza certificata. Prestiamo attenzione all’etichetta: se gli agrumi riportano la dicitura “scorza non edibile”, escludiamoli tassativamente, perché contengono sostanze dannose per la nostra salute. Per legge sono vendibili, perché il succo e la polpa sono commestibili e non nocivi, ma quando dobbiamo utilizzare la buccia, diventa prioritario optare per quelli non trattati. Una volta assemblato, il nostro dolce dovrà riposare in freezer ...