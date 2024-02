Secondo tempo garibaldino e la Sangiustese va

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)3 OSIMANA 2(3-4-2-1): Monti; Sopranzetti, Omiccioli, Vieira; Marini, Trillini, Sfasciabasti, Tombolini; Gaspari (22’ st Monachesi), Tulli (36’ st Palmieri); Handzic (40’ st Del Brutto). All. Giandomenico. OSIMANA (4-3-1-2): Santarelli; Mosquera, Patrizi, Bellucci (43’ st Montesano), Fermani N. (18’ st Falcioni); Straccio (22’ st Mercanti), Borgese (18’ st Micucci), Bugaro (36’ st Baiocco); Buonaventura; Alessandroni, Tittarelli. All. Aliberti. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 27’ pt e 25’ st rigore Alessandroni, 11’ st Tombolini, 16’ st, 32’ st Handzic. Dopo un lungo e travagliato sonno che l’ha relegata ai confini dell’impero, lainfilando la seconda vittoria interna di fila si scopre Highlander e si rilancia per un posto al sole nei play-out. I rimaneggiati rossoblù (quattro under ...