Seconda puntata della fiction Gloria | anticipazioni 26 febbraio | Gloria prosegue la sua farsa

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024): stasera 26va in onda un nuovo appuntamento su Rai1. Sabrina Ferilli è la protagonista di una serie che gioca sui toni del divertimento. La storia propone anche un monito importante sui pericolifama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social.è una vera diva, un’adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso e per il ruolo Sabrina Ferilli – che ha subito amato il personaggio per le sfumature di dramma e comicità che lo caratterizzano – è stata la prima e unica sceltaproduzione e del regista. Ad affiancarla un cast di attori amatissimi la cui presenza contribuisce a esaltare la divertente gamma ...