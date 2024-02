Seconda giornata qualificazioni EuroBasket 2025 | l’Italia si ripete | battuta anche l’Ungheria

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’ Italia fa due sue due. Dopo aver battuto la Turchia, gli azzurri, nella, si ripetono battendo in trasfertaper 83-62 dopo una grande ripresa nella quale hanno annullato lo svantaggio maturato nel primo tempo. Un successo che vale la vetta della classifica nel gruppo B davanti a Turchia ed Islanda.: UNGHERIA-ITALIA 63-82 Gli azzurri tornano a casa con un bottino di die vittorie che li avvicinano alla qualificazione per. A Budapest, il primo quarto è molto equilibrato conche va subito sul +7, ma si fa riprendere ...

Pari tra Castelleonese-Sassoferrato Genga mentre il Borghetto batte la Filottranese e il Castelbellino vince in casa del Borgo Minonna. Tre punti anche per il ... (vallesina.tv)

Guida TV Sky e NOW 25 Febbraio - 2 Marzo: Una Commedia Pericolosa, Balene, MasterChef Finale: Guida TV Sky e NOW 25 Febbraio - 2 Marzo: Una Commedia Pericolosa, Balene, MasterChef Finale, GUIDA TV SKY / NOW | 25 FEBBRAIO - 2 MARZO 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW q ...digital-news

Analisi delle prestazioni dei giocatori del Modena, Cortesi in giornata di grazia, Verza e Rossini convincenti: Lorenzi e Verza si distinguono, mentre Cortesi firma il pari. Mandelli imprescindibile, Sall sfortunato. Il Real Vicenza pareggia 1-1 con la Victor.ilrestodelcarlino

Prima e Seconda. Derby al Corsanico. Massarosa da pazzi: Nella giornata di calcio, il Capezzano-Cos Pistoia vince 4-0, il Corsanico-Forte finisce 3-2, il San Giuliano-Torrelaghese 2-1, il Massarosa-Ospedalieri 4-3, il Lido-Pontasserchio 2-4 e il Carrarese G ...lanazione