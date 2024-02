Se è davvero colpa mia? | addio Fedez-Ferragni | la rivelazione di Marco Travaglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tra i presunti colpevoli della chiacchieratissima fine della relazione trae Chiaraspunta il nome di. Sarebbe stato il direttore del Fatto Quotidiano ad aver scatenato l'ira dell'imprenditrice contro il marito tanto da metterlo alla porta di casa domenica 18 febbraio scorso. Il rapper, secondo la moglie, non l'avrebbe difesa abbastanza durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui era ospite proprio. Ospite di Accordi&Disaccordi, il programma di Luca Sommi, il direttore ha respinto ogni tipo di addebito: "Se è? Non credo che ci si possa separare per così poco, è vero che siamo in un'era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un ...

