“Scusate | devo fare una cosa” Maddaloni al Grande Fratello | riuniti in salone | succede l’impensabile

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo mesi di liti e incomprensioni, sembra che nella casa delregna finalmente la pace e l’allegria. Tutto è cambiato al rientro in casa di Giuseppe Garibaldi, uscito a causa di un malore – il secondo nel giro di due settimane – che lo ha costretto a nuovi accertamenti medici in ospedale. La scorsa settimana, prima della puntata, i due concorrenti che all’inizio della loro avventura nella Casa di Cinecittà avevano vissuto una breve storia d’amore, sono tornati vicini dopo mesi di liti. E non solo Beatrice e Giuseppe, ora il clima nella casa è decisamente più disteso rispetto a quello di due settimane fa, quando ci fu anche la famosa lite tra Marcoe Beatrice Luzzi durante la gita premio regalata dalai concorrenti del reality show condotto da Alfonso ...

Finita nell’occhio del ciclone per la vicenda del pandoro Balocco, Chiara Ferragni chiede scusa ai follower in un video condiviso […] (perizona)

Fuoriprogramma in conferenza stampa alla Camera, quando la premier Giorgia Meloni , in dirittura d’arrivo, dopo aver risposto a una quarantina di domande dei ... (ilfattoquotidiano)

“Scusate, devo dire una cosa importante”, Paolo Bonolis in lacrime l’ultima puntata di Ciao Darwin: In onda ieri sera l'ultima puntata di Ciao Darwin e Paolo Bonolis in lacrime dedica qualche minuto per i saluti verso il pubblico.bigodino