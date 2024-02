Scuole CHIUSE in Toscana Martedì 27 Febbraio 2024

AGI - Una Grossa frana è caduta in via Roma, la strada provinciale che collega la parte alta e quella bassa di Pieve Ligure, nel levante della Città ... (agi)

Castiglione della Pescaia: Allerta meteo arancione, domani Scuole CHIUSE.: Attualità Castiglione della Pescaia: Allerta meteo arancione, domani Scuole CHIUSE. Castiglione della Pescaia: Allerta meteo arancione, domani Scuole CHIUSE. 2024-02-26T20:51:00+01:00 82 it Si ...maremmanews

Frana a Pieve Ligure, trasporto garantito con mezzi del Comune: In merito al crollo del muraglione avvenuto oggi pomeriggio in via Roma sulla strada che porta a Pieve Alta, sono intervenuti i Vigili del fuoco.ligurianotizie

Massimo Giletti invita Fabio Fazio in Rai a “La tv fa 70”: «Ha rifiutato, ci sono rimasto male. Mi ha lasciato perplesso e amareggiato»: «Tornare in Rai è sempre emozione particolare, perché sono nato in Rai. Ci sono rimasto tanto tempo anche tra qualche tempesta, ma guardo al futuro e non mi volto indietro». Lo ha detto Massimo ...corriereadriatico