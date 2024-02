Scrittura a mano a rischio | monito dell’Accademia della Crusca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Lamanuale deve restare come forma educativa primaria e come strumento utilissimo, e deve essere anche curata la forma di un corsivo leggibile. Non basta muovere le dita veloci su di una tastiera, non basta dettare un messaggio vocale o trascritto automaticamente da una macchina. Guai a chi vuole trasformare il nativo digitale in un analfabeta sostanziale". Ilarriva dal professore Claudio Marazzini, presidente onorario dell'Accademia, che esprime preoccupazione circa i rischi che il precoce ricorso alle tecnologie informatiche sottragga sempre più spazio alla, a partire dai bambiniscuola dell'obbligo. "L'acquisizione...