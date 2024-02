Screening di prevenzione | continuano le visite di Iannace

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta ieri, domenica 25 febbraio, una nuova giornata dedicata allain rosa con Amos Partenio. Il comune di Monteforte Irpino, nella sede del centro sociale “Fenestrelle”, ha ospitato gli ambulatori per legratuite effettuate dal senologo dottor Carlo, dall’ecografista dottor Michele Capozzi e dall’audioprotesista dottor Francesco Topo. Oltre un centinaio di persone si sono sottoposte ai controlli gratuiti, continuando a credere profondamente nell’importanza della. Soddisfatte le volontarie dell’Amos Partenio che, insieme aa sensibilizzare e a promuovere la necessità di sottoporsi costantemente ai controlli senologici e non solo, per prevenire e diagnosticare precocemente eventuali patologie ...