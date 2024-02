Scontro tra due auto nel Crotonese | morti Piero Riolo | 43 anni | e Lorenza Aloisio | 33 I due ballerini tornavo a casa dopo una gara

Le due persone morte nell'incidente stradale accaduto ieri lungo la strada statale 107 «Silana Crotonese », in località «Brasimato» di Crotone, sono due... (leggo)

Non ce l'ha fatta la donna di 51 anni, Orietta Nocchi livornese, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 25 ... (firenzepost)

Due persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 107 «Silana Crotonese», in ... (leggo)