Scontri al corteo | lo studente picchiato | Mai subita una carica | non ce l’aspettavamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa, 26 febbraio 2024 – Le urla , le lacrime e il fuggi fuggi. I ricordi negli orari, nel prima e nel dopo, sono ancora un po’ confusi. Francesco,18enne dell’Itis Da Vinci, era alla manifestazione pro Palestina – "non autorizzata", ha spiegato il questore, "spontanea", ribattono gli organizzatori (varie sigle) –: venerdì mattina è stato tra i giovani feriti dopo ladella polizia davanti al liceo artistico Bussoli di Pisa. Al pronto soccorso, dove sono passati 15 ragazzi in totale e due funzionari delle forze dell’ordine, ha ricevuto cinque giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e contusioni. Sopra, un momento della manifestazione di ieri davanti al Viminale Qui di fianco, ildi Pisa e un momento degliAppartiene a qualche organizzazione? "No. Ero là come singolo ...