Scontri a Pisa | l’avvocato degli studenti a Notizie com | “Sfortunata coincidenza? Poco credibile”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Al di là delle parole del ministro dell’Interno, su cui si possono fare varie riflessioni, noi non abbiamo alcuna intenzione di demonizzare le forze di polizia”. A parlare in esclusiva a.com è Andrea Callaioli,che sta raccogliendo insieme a un gruppo di colleghi le denunce dei genitoriminorenni feriti avenerdì mattina, durante una manifestazione pro-Palestina..com: “? È” (Ansa Foto) –.comL’obiettivo è chiedere conto delle condotte tenute in piazza dai poliziotti venerdì mattina. Il ...