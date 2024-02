Sconto o cessione di bonus edilizi | slitta il termine per la comunicazione di opzione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Con il provvedimento 21 febbraio 2024 n. 53159 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è prorogato al 4 Aprile 2024 ilultimo per ladell’per loin fattura odel credito. Entro tale data si potrà presentare la “” per cedere le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2023 e le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020-2021-2022. A seguito dell’emanazione del decreto blocca crediti del 17 febbraio 2023, potranno ancora aderire, per le spese sostenute nel 2023, alladel credito entro il prossimo 4 aprile, solo coloro i cui interventi alla data del 16 febbraio 2023: – hanno presentato la CILA; – risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA ...

Si va verso la proroga dal 16 marzo al 4 aprile per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese ... (lanotiziagiornale)

Grave infortunio e fuori dal progetto: provano a darlo all’Inter: Dopo il grave infortunio, un vecchio obiettivo dell'Inter è tornato disponibile ma per il club è ormai fuori dal progetto ...interlive

Il Milan tenta il colpaccio in Premier League: non l’avrebbe detto nessuno: Il Milan guarda al futuro e in estate potrebbe mettere a segno un colpo in Premier League. E i costi non sarebbero così bassi ...calciomercato

Più tempo per comunicare la cessione del credito di superbonus e altri bonus edilizi all'Agenzia delle Entrate: Ci sarà tempo fino al 4 aprile 2024 per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione della cessione del credito del superbonus e degli altri bonus edilizi. La conversione in legge del decreto ...informazione