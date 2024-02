Sconosciuta al Fisco | in 8 anni da prostituta guadagna 3 | 4 milioni di euro e compra case a Cortina | Venezia | Padova e Treviso

Nei cantieri c'è un morto ogni due giorni: Operai completamente sconosciuti al Fisco, all’Inps e all’Inail che vengono pagati in contanti ogni fine settimana. Secondo le stime dell’Istat, negli ultimi anni il fenomeno nel suo complesso è in ...today

Cantieri: C’è un morto ogni 2 giorni e in un caso su 3 ha un CCNL da metalmeccanico: Lavoratori completamente sconosciuti al Fisco, all’Inps e all’Inail che vengono pagati in contanti ogni fine settimana. Secondo le stime dell’Istat, negli ultimi anni il fenomeno nel suo complesso è ...ilmetropolitano

Un morto ogni due giorni nei cantieri: Milano, 24 Febbraio 2024 – Ogni due giorni, nei cantieri edili c’è un addetto che perde la vita e in un caso su tre non lavora in un’azienda edile, ma in una realtà imprenditoriale appartenente al set ...quotidiano