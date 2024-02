Sciatore morto a Courmayeur dopo aver saltato una roccia | la vittima è un freerider francese di 60 anni

L'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia ZerottaL'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in ... (torino.corriere)

Non ce l'ha fatta lo sciatore free rider straniero caduto nel primo pomeriggio da un salto di roccia a Courmayeur , in provincia di Aosta. L'incidente mortale è ... (tg24.sky)

Si schianta contro il guardrail mentre torna a casa dopo Milan-Atalanta: muore un 31enne di Bolzano: Un uomo di 31 anni di Bolzano è morto a mezzanotte sull'autostrada A4, all'altezza del casello di Bergamo: si chiama Davide Barucco e stava tornando a casa dopo la partita Milan-Atalanta. Una macchina ...ilgazzettino

Sparatoria in strada a Palermo: Giancarlo Romano ucciso a 37 anni, un ferito grave. Agguato in serata: È di un morto e un ferito grave trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla il bilancio della sparatoria avvenuta allo Sperone a Palermo questa sera. Sono in corso le indagini per stabilire ...leggo

Sparatoria a Palermo, un morto e un ferito: È di un morto e un ferito grave trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla il bilancio della sparatoria avvenuta allo Sperone a Palermo questa sera. Sono in corso le indagini per stabilire ...ilgazzettino