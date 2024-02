Sciatore cade da un salto di roccia a Courmayeur e muore

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un esperto freerider straniero è morto nel primo pomeriggio di oggi, 26 febbraio, mentre sciava su un fuoripista nei pressi della seggiovia Zerotta a, in provincia di Aosta. Vani gli interventi di rianimazione, durati a lungo.Leggi anche: Tragedia del Mottarone, risarcimento milionario per il piccolo Eitan L’uomo è caduto dopo undiparticolarmente impegnativo. A dare l’allarme sono stati gli altri sciatori che facevano parte della cordata. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato in servizio sulle vicine piste da sci, il Soccorso alpino valdostano e gli addetti alle piste. Il maltempo ha complicato le operazioni di recupero. L'articolo proviene da The Social Post.

L'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia ZerottaL'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in ... (torino.corriere)

Non ce l'ha fatta lo sciatore free rider straniero caduto nel primo pomeriggio da un salto di roccia a Courmayeur , in provincia di Aosta. L'incidente mortale è ... (tg24.sky)

