Sci alpino | Zwischenbrugger fa suo il gigante di Pass Thurn di Coppa Europa | Talacci 9° | Franzoni 12°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Noelè profeta in patria e si aggiudica il primodi(Austria) valevole per lamaschile di sci2023-2024. Sulla pista austriaca Noelha chiuso con il tempo complessivo di 1:49.06 (53.51 nella prima manche e 55.55 nella seconda) precedendo per appena 7 centesimi il francese Flavio Vitale, mentre completa il podio il norvegese Hans Grahl-Madsen a 31 centesimi. Quarta posizione per lo svizzero Marco Fischbacher con un distacco di 37 centesimi, quinto il norvegese Jesper Wahlqvist a 50 dopo aver rimontato ben 23 posizioni, mentre è sesto lo svizzero Lenz Haechler a 65 (20 posizioni risalite). Settima posizione per il tedesco Jonas Stockinger a 71 centesimi, ottavo l’austriaco Fabian ...