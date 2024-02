Sci alpino | le cancellazioni in Val di Fassa fanno male a Brignone Lampo di Vinatzer nella seconda manche di Palisades Tahoe

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Doveva essere un fine settimana di grandi soddisfazioni per lo sci azzurro, soprattutto al femminile, ed invece la cancellazione dei due superG in Val dihanno certamente lasciato molto amaro in bocca ad una squadra italiana che si presentava al Passo San Pellegrino con ambizioni importanti e con la voglia di proseguire gli ottimi risultati ottenuti a Crans Montana. La doppia cancellazione ha fatto malissimo a Federica, che è in piena lotta per conquistare la coppa di superG. Alla valdostana restano ora solamente due gare a disposizione, quella di Kvitfjell del weekend e poi quella delle finali di Saalbach, ma ci sono anche 34 punti da recuperare a Lara Gut-Behrami, senza dimenticare che in mezzo a loro c’è l’austriaca Cornelia Huetter. Sono state davvero troppo lein questa stagione, con un continuo ...

