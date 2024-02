Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | otto azzurre convocate per discesa e Super-G di Kvitfjell

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo la doppia cancellazione deigiganti in Val di Fassa, ladeldi sciprova a tornare protagonista questo fine settimana in Norvegia. A, meteo permettendo, andranno in scena le ultime due prove riservate alla velocità prima delle finali in programma a marzo a Saalbach. Il direttore tecnico Gianluca Ruffi per la trasferta scandinava ha convocato: si tratta di Marta Bassino, Fedrica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler. Ancora assente Mikaela Shiffrin, con Lara Gut-Behrami che potrà quindi allungare in una classifica generale che al momento la vede a quota 1414 punti davanti alla statunitense ferma a 1209 e a Federica Brignone con ...