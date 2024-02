(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bassino e Brignone guidano la pattuglia tricolore sulle nevi norvegesi ROMA - Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler sono ledal direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi per lanorvegese

Doveva essere un fine settimana di grandi soddisfazioni per lo sci azzurro, soprattutto al femminile, ed invece la cancellazione dei due superG in Val di ... (oasport)

Noel Zwischenbrugger è profeta in patria e si aggiudica il primo gigante di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa maschile di sci alpino ... (oasport)

Dopo la doppia cancellazione dei supergiganti in Val di Fassa, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino prova a tornare protagonista questo fine settimana ... (sportface)

Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: otto azzurre convocate per discesa e Super-G di Kvitfjell: Dopo la doppia cancellazione dei supergiganti in Val di Fassa, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino prova a tornare protagonista questo fine settimana in Norvegia. A Kvitfjell, meteo permettendo ...sportface

Sci alpino: Cdm donne. Otto azzurre convocate per trasferta di Kvitfjell: Bassino e Brignone guidano la pattuglia tricolore sulle nevi norvegesi ROMA (ITALPRESS) - Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, ...sport.tiscali

I numeri degli slalomgigantisti azzurri sono drammatici: 12 anni fa l'ultima vittoria tra le porte larghe: la quantità di atleti inseriti a vario titolo nelle selezioni nazionali è superiore alla maggior parte della concorrenza e gli investimenti profusi nello sci alpino non sono neanche lontanamente ...neveitalia