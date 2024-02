Schlein e Conte insieme sul volo in partenza per Cagliari

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La segretaria Dem Ellye il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppesaranno sullo stessodiretto ae inda Roma. I due leader sono diretti in Sardegna per seguire le ultime battute dello spoglio elettorale.

Giorgia Meloni batte Matteo Salvini. Fratelli d'Italia batte la Lega. Secondo gli elettori di Centrodestra - come rivela il sondaggio realizzato per ... (affaritaliani)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

Elezioni Sardegna, Conte e Schlein a Cagliari per seguire lo spoglio. Il leader del M5S: «Todde merita il nostro abbraccio»: «Sono in partenza, comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde». Così Giuseppe Conte intercettato dall'Ansa, in partenza per Cagliari. «Non erano ...ilmessaggero

Sardegna, anche stavolta flop dei sondaggisti: Todde ribalta le previsioni: E anche stavolta i sondaggisti hanno capito poco e niente. Alle elezioni regionali in Sardegna il candidato del Centrodestra Paolo Truzzu veniva dato vincente sulla sfidante di Centrosinistra ...affaritaliani

Gelo tra Mattarella e Matteo Salvini: “L’autorevolezza non si misura sui manganelli”: La critica dell’opposizione Dal canto loro, esponenti dell’opposizione come Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno criticato la gestione del governo, accusando la premier Giorgia Meloni di mancare di ...newsmondo