Schianto nella notte in A4 | muore giovane di 31 anni sbalzato dal minivan

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino , subito dopo l’una della notte appena trascorsa, sono intervenuti in centro città, a via ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minuto schianto del sabato sera nella centralissima via Tagliamento quando dopo poco la mezza notte un’automobile e una minicar si ... (anteprima24)

Fidanzati morti nell'incidente a Mesagne, sequestrate le auto: fiori sul banco per ricordare Matilde: Sono state sequestrate le due auto, una Fiat Grande Punto e una Bmw, coinvolte nell'incidente che si è verificato ieri sera a Mesagne, in provincia di Brindisi, ed in cui sono morti Matteo Buccoliero ...quotidianodipuglia

Tremendo Schianto in autostrada, è morto un ragazzo di 31 anni dopo essere stato sbalzato sull'asfalto: BOLZANO. Ha 31 anni ed è di Bolzano il ragazzo che è morto a seguito di un tremendo incidente avvenuto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio lungo la A4, nel tratto compreso tra Dalmine e ...ildolomiti

Tremendo Schianto tra due Tir in autostrada: camionista 47enne incastrato tra le lamiere: Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un furgone incastratosi sotto ad uno dei TIR. Il conducente è stato prontamente soccorso dai Vigili del fuoco ed affidato alle cure del 118.primalamartesana