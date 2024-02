Schiaffi alla figlia 12enne che inviava foto osé a un 19enne I giudici | “Dati al fine di educarla”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una donna di 42 anni aveva schiaffeggiato lache aveva mandato le sueosé a un ragazzo di 19 anni. La vicenda è finita in tribunale, all’interno di una causa per maltrattamenti. La donna è stata condannata per maltrattamenti. Ma ihanno esplicitamente escluso l’episodio nella sentenza. Ritenendo che “una volta sorpresa la, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel potere/dovere di educazione e correzione dei figli che deve essere riconosciuto in capo a ciascun genitore”. Anche perché la“ha giustificato la madre riguardo allo schiaffo, dimostrando un alto grado di maturità”. Secondo il racconto dell’edizione romana del Corriere della Sera la donna ha notato alcuni messaggi che la ragazza si stava scambiando su Instagram. Inoltre la ...

